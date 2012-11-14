В первой половине 2013 г. курс продажи доллара может повыситься до 8,61 грн. - эксперт

Вполне вероятно, что в ближайшее время НБУ перейдет с режима фиксированного валютного курса с коридором возможного колебания плюс минус 2,5% на режим плавающего курса с тем же коридором, но с возможностью перемещения этого коридора как вверх, так и вниз, прогнозирует Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Он считает, что «в первой половине 2013 года курс продажи доллара на безналичном рынке может повыситься до 8,61 грн., что также подразумевает рост «американца» на 2,5% от отметки 8,40 грн».

«Многое будет зависеть от того, возобновит или нет Украина сотрудничество с МВФ с нового года. Если да, то дальнейшей девальвации гривны удастся избежать. Однако, возобновление сотрудничества с МВФ может начаться лишь при условии повышения цен на газ и отопление для населения», - отметил эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 14 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3100, к 12:00 сузился спрэд – 8,2850/8,3100 грн/долл.

Национальный банк Украины считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты, заявил директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин.

«Постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты – это неизбежность», - сказал С.Кораблин. Он также отметил, что обеспечение ценовой стабильности является основной задачей Национального банка, а задача обязательно удерживать курс гривны Нацбанком законодательно не предусмотрена.

Между тем, пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко заявлял, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины, что оснований для колебания курса гривны и роста цен нет.