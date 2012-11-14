Российский ВТБ за десять месяцев 2012 года увеличил чистую прибыль в 15 раз

Второй по величине российский банк ВТБ за десять месяцев 2012 года увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом, прибыль банка увеличилась приблизительно до 15,2 млрд рублей.

За январь–октябрь прошлого года прибыль ВТБ составила 980,8 млн рублей.

За первые три квартала текущего года банк заработал приблизительно 14 млрд рублей. Таким образом, в октябре прибыль кредитной организации составила около 1,2 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Справка УНИАН. Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет более 99,9% акций ПАО «ВТБ Банк». ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«ВТБ Банк» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль в размере 693,646 млн грн, что в 1,8 раза больше показателя за аналогичный период 2011 года.

В III квартале 2012 года банк получил прибыль в размере 310,701 млн грн против 12,129 млн грн прибыли за аналогичный период 2011 года.

Активы банка за указанный период сократились на 4% и на 1 октября составили 34,489 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10%, до 24,534 млрд грн, обязательства - на 7%, до 30,699 млрд грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,416 млрд грн, собственный капитал увеличился на 22% - до 3,790 млрд грн.