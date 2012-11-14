Цена золота снижается на фоне ситуации в Европе - Weltrade

Золото на спотовом рынке в среду, 14 ноября, снижается в пределах 0,11%, по состоянию на 14:00 EET, цена драгоценного металла составила 1722,76 долл./тр. унция, сообщили в компании Weltrade.

По данным компании, фьючерсы на декабрь на бирже СОМЕХ торгуются на отметке 1721,5 долл./тр. унция, на апрель – на 1730,2 долл./тр. унция. Так называемые «утренние» цены на рынке драгоценных металлов в Лондоне 14 ноября зафиксированы на уровне 1724,50 долл./тр. унция против «вечерних» 1726,25 долл./тр. унция во вторник.

Золото на мировом рынке в среду, как отмечают эксперты аналитического отдела компании Weltrade, торгуется в пределах ценового диапазона 1721,33–1727,12 долл./тр. унция. Неопределенная ситуация вокруг Греции продолжает сдерживать попытки восстановления драгоценного металла. Несмотря на то, что вчерашние слухи о рассмотрении варианта предоставления Греции одноразовой помощи в размере 44 млрд. евро подтвердились, принятие окончательного решения по этому вопросу произойдет не ранее конца следующей недели, ввиду чего пока нет оснований воспринимать эту информацию как повод для устойчивого роста. Также давление на золото оказало заявление управляющего Банка Англии Мервина Кинга о том, что британская экономика сталкивается с неприятной комбинацией сдержанного восстановления и высокой инфляции.