В Европе - день протестов. Самые масштабные акции ожидаются в средиземноморских странах

В Португалии и Испании проходят всеобщие забастовки в рамках дня протестов в Европе против мер жесткой экономии.

Профсоюзы Италии и Греции также призвали к проведению забастовок, ряд акций пройдет во Франции, Германии и Польше.

Однако самые масштабные акции, как ожидается, пройдут в средиземноморских странах Европы, пострадавших от долгового кризиса в наибольшей степени.

Как передает корреспондент Би-би-си из Испании, в забастовке примут участие миллионы испанских рабочих, однако почти никто из политиков акцию не поддержал.

Читайте также: Греция приняла программу сокращения расходов на фоне стотысячной демонстрации протеста