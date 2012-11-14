В Европе - день протестов. Самые масштабные акции ожидаются в средиземноморских странах
15:21, 14 ноября 2012Финансы
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В Португалии и Испании проходят всеобщие забастовки в рамках дня протестов в Европе против мер жесткой экономии.
Профсоюзы Италии и Греции также призвали к проведению забастовок, ряд акций пройдет во Франции, Германии и Польше.
Однако самые масштабные акции, как ожидается, пройдут в средиземноморских странах Европы, пострадавших от долгового кризиса в наибольшей степени.
Как передает корреспондент Би-би-си из Испании, в забастовке примут участие миллионы испанских рабочих, однако почти никто из политиков акцию не поддержал.
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