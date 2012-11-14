НБУ на межбанке покупает доллар по 7,9930 грн, продает по 8,05 грн

Национальный банк Украины (НБУ) вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой доллара по 7,9930 грн/долл. и продажей - 8,05 грн/долл.

Об этом агентству УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

Он также сообщил, что на рынке наблюдается некоторое превышение спроса на валюту над предложением.

При этом собеседник агентства отметил, что имеет место «картинка придерживания предложения».

Как сообщал УНИАН, в среду, 14 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,2700/8,3100, к 12:00 сузился спрэд – 8,2850/8,3100 грн/долл.

Во вторник, 13 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли до 8,2480/8,2750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,2880/8,3250 грн/долл.

Напомним, последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,3 грн/долл. почти 4 года назад. Так, 15 декабря 2008 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли до 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,2500/8,3300 грн/долл.

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