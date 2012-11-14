Резервы НБУ могут быть увеличены за счет складских расписок на зерно и металл – эксперт

Государству стоит задуматься о включении в золотовалютные резервы Национального банка складских расписок на материальные активы – в частности, зерно и металл. Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«По украинскому законодательству, складские расписки являются ценными бумагами. Их можно эмитировать, покупать и продавать. В отношении зерна – это реально и несложно. В отношении металла – могут возникнуть проблемы, но их можно решить», – подчеркнул А.Охрименко.

По его мнению, украинская экономика слишком зависима от валют, притом, что любая денежная единица обесценивается. Эксперт назвал не случайным тот факт, что во время кризиса бизнесмены избавляются от валюты, приобретая материальные активы – драгоценные металлы, недвижимость, резервы полезных ископаемых. «В 2009 году, например, был бум нефтяных деривативов», – отметил А.Охрименко.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что «товарный» способ формирования резервов несет риск колебания их объемов из-за колебания цены на конкретный товар – зерно или металл.

Как сообщал УНИАН, валовые золотовалютные резервы Нацбанка в октябре уменьшились на 2,4 млрд долл. с сентябрьского уровня до 26,8 млрд долл. В том числе, резервы в иностранной валюте сократились на 9,1% - до 24,799 млрд долл., в золоте - на 1,6%, до 1,946 млрд долл. Согласно закону о Национальном банке, золотовалютными резервами Украины называются резервы Украины, отображаемые в балансе Национального банка Украины, включающие в себя активы, признанные мировым сообществом как международные и предназначенные для международных расчетов.

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