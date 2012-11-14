Нацбанку не стоит продолжать валютную либерализацию - эксперты

Национальному банку Украины не стоит продолжать валютную либерализацию, на которой настаивал Международный валютный фонд (МВФ).

Такое мнение высказал директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин, уточнив, что ослабить контроль за валютными рынком можно только в среднесрочной перспективе и только после перехода к плавающему курсообразованию.

«Это позволит снизить возможные негативные последствия, предотвратить резкие колебания и спекуляции», – считает аналитик.

В свою очередь директор департамента организации и стратегии Кредобанка Роман Лепак отметил, что в текущей макроэкономической ситуации, учитывая динамику золотовалютных резервов и конъюнктуру валютного рынка, НБУ будет вынужден отказаться от некоторых элементов уже проведенной либерализации.

«Регулятор это уже делает – инициированный им и поддержанный Верховной Радой законопроект о праве вводит обязательную продажу валюты экспортерами, что является ярким подтверждением этого», – подчеркнул Р.Лепак.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября, в ходе 7-й ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум» в Киеве, директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин заявил, что Нацбанк считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты.

Во вторник, 13 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,2400/8,2650, к 12:00 цены выросли - 8,2480/8,2750. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,2880/8,3250 грн/долл.

Напомним, последний раз курс гривни к доллару США достигал отметки более чем 8,3 грн/долл. почти 4 года назад. Так, 15 декабря 2008 года на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли до 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли значений 8,2500/8,3300 грн/долл.

6 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому Национальный банк Украины имеет право вводить обязательную продажу в пользу резидентов экспортной выручки.

Обязательная 75-процентная продажа валютной выручки экспортеров была впервые введена постановлением Кабинета министров и НБУ 10 сентября 1998 года. Через четыре дня, 14 сентября 1998 года, были внесены изменения в это постановление и норма обязательной продажи была снижена до 50%.

Указанная норма была отменена с 1 апреля 2005 года.

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