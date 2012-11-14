Положительное сальдо внешней торговли услугами за 9 месяцев уменьшилось до 5 млрд долл.

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам января-сентября 2012 года уменьшилось на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составило 5,001 млрд долл., говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, за 9 месяцев т.г. против аналогичного периода 2011 года экспорт услуг сократился на 0,8% и составил 10,004 млрд долл., импорт вырос на 11,7% – до 5,003 млрд долл.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составили транспортные услуги (63,6%), а также различные деловые, профессиональные и технические (13,5%) услуги.

Основное увеличение объемов экспорта услуг в январе-сентябре 2012 года наблюдалось в сфере компьютерных услуг — на 177,1 млн долл. (на 47,4%), вспомогательных транспортных услуг — на 107,6 млн долл. (на 29,8%), а также услуг по организации путешествий — на 104,2 млн долл. (на 28,4%).

При этом снижение объемов экспорта зафиксировано в основном по услугам трубопроводного транспорта — на 351,6 млн долл. (12,7%), железнодорожного транспорта — на 125,9 млн долл. (на 9,4%), а также объемов услуг по ремонту — на 66,5 млн долл. (на 14,4%).

Основной страной-партнером Украины в экспорте услуг остается Россия, на которую приходится 4,002 млрд долл., или 40% общего объема экспорта услуг.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам января-сентября 2012 года составляли транспортные услуги — 25,4%, различные деловые, профессиональные и технические услуги — 14,7%, а также финансовые услуги — 13,8%.

Импорт услуг вырос против января-сентября 2011 года на 524,6 млн долл. в основном за счет роста объемов строительных услуг - на 142,4 млн долл. (в 2,7 раза), услуг по организации путешествий - на 90,3 млн долл. (на 25%), а также других деловых услуг - на 65,3 млн долл. (на 42,7%).

При этом уменьшились объемы импорта финансовых услуг - на 74,3 млн долл. (на 9,7%), различных деловых, профессиональных и технических услуг - на 18,7 млн долл. (на 2,5%), услуг воздушного транспорта — на 13,6 млн долл. (на 2,7%).

Импорт услуг из стран СНГ в январе-сентябре 2012 года составлял 18,5% общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 54%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составило 6,748 млрд долл. против также отрицательного сальдо в размере 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 2011 года составило 14,197 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл. соответственно в 2010 году.

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