ВВП Беларуси в январе-октябре увеличился на 2,2% - до 47,8 млрд долл.

Минск. Валовой внутренний продукт (ВВП) Беларуси в январе-октябре 2012 года увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 408,3 трлн белорусских рублей (47,8 млрд долл).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, объем производства промышленной продукции вырос в январе-октябре 2012 года на 6,6% по сравнению с январем-октябрем 2011 года и составил 524 трлн белорусских рублей (около 61,3 млрд долл.).

«Выпуск сельскохозяйственной продукции хозяйствами всех категорий собственности за десять месяцев увеличился на 5,2% к январю-октябрю 2011 года - до 91,8 трлн белорусских рублей (10,7 млрд долл.)», - говорится в сообщении Белстата.

Потребительские цены повысились в октябре по сравнению с сентябрем на 1,8%, с начала года – на 18,1%, по сравнению с октябрем 2011 года – на 30,6%. Цены производителей промышленной продукции в октябре по сравнению с сентябрем увеличились на 1,8%, с начала года – на 18,1%, по сравнению с октябрем 2011 года – на 42%.

Напомним, ранее министр финансов Беларуси заявлял, что согласно расчетам Министерства экономики, прогнозные показатели роста ВВП в 5,5% по итогам года достижимы.

В 2011 году ВВП Беларуси вырос на 5,3% по сравнению с 2010 годом - до 274,3 трлн белорусских рублей (32,1 млрд долл.). Объем выпуска промышленной продукции в 2011 году составил 337 трлн белорусских рублей (около 39,4 млрд долл., +9,1% по сравнению с 2010 годом), сельхозпродукции – 56,7 трлн белорусских рублей (около 6,6 млрд долл., +6,6%).