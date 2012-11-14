Кабмин предлагает дать банкам и юрлицам право выступать гарантами таможенных платежей

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины предоставить банковским учреждениям и юридическим лицам возможность получать полномочия гаранта в части обеспечении платежных обязательств перед таможенными органами.

Об этом говорится в законопроекте №11422 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины», опубликованном на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает определить единый орган в порядке применения индивидуальной (единичной), многократной и генеральной финансовой гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей. Кроме того, предлагается отменить искусственные, для получения полномочий гаранта, требования о наличии уполномоченных представителей во всех пунктах пропуска через государственную границу Украины. Отменяются также требования для банков относительно выполнения нормативов платежных обязательств перед государственным бюджетом.

Как сообщал УНИАН, Государственная таможенная служба Украины в январе-августе 2012 года недовыполнила план поступлений в бюджет на 1,3%. Общий объем перечислений составил 83,1 млрд грн.

В октябре Гостаможслужба выступила с инициативой внесения изменений в действующее законодательство с целью перехода на стопроцентное электронное декларирование.