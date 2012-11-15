В Ривном неизвестные украли из банкомата более 160 тыс. грн. Ведется следствие

В ночь на 14 ноября на центральной улице Ривного Соборной неизвестные украли из банкомата более 160 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, чтобы завладеть деньгами, злоумышленники сначала проникли в магазин, где размещался банкомат.

Срезав электроинструментом заднюю стенку банкомата, воры похитили оттуда, по предварительным подсчетам, почти 164 тыс. грн.

Деньги из кассы магазина злоумышленники не взяли.

Следственным отделом Ривненского горотдела внутренних дел в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах).