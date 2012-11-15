Девальвация в 10-15% не повлияет на качество розничного кредитного портфеля - банкир

Девальвация гривни на уровне 10-15% существенно не повлияет на качество розничного кредитного портфеля банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор розничного бизнеса «Альфа-Банка» Пиотр Качмарек журналистам в ходе 7-й ежегодной конференции Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Если девальвация будет 10-15%, то, не думаю, что повлияет (на качество розничного портфеля - УНИАН)... Мы уже три года выдаем только в гривне. Эффект девальвации может коснуться только старого портфеля..., - сказал П.Качмарек. - Возможная девальвация, по нашему мнению, может привести к «охлаждению» рынка, снижению спроса на кредиты и возможному понижению объема продаж. На текущий портфель данный факт не повлияет, поскольку речь идет о гривневых кредитах».

По его словам, на данный момент розничный кредитный портфель «Альфа-Банка» составляет более 700 млн долл. Он напомнил, что в 2012 году банк осуществил два крупных приобретения - портфель розничных кредитов «Дельта Банка» на сумму 650 млн грн и Societe Generale Group (представленной в Украине финансовой компанией ООО "ПростоФинанс" и ПАО "Профинбанк") - более 700 млн грн). Банк рассматривает для себя ряд возможностей по новым сделкам такого рода, которые возможно будут осуществлены до конца года.

До конца 2012 года банк планирует удерживать портфель на существующем уровне, возможен незначительный рост (без учета неорганического роста).

П.Качмарек отметил, что на 2013 год есть основания предполагать рост розничного кредитного портфеля в рамках 17-20%.

Также, по его словам, в планах банка на 2013 год расширение сети стандартных банковских отделений, мини-отделений и сети информационно консультационных центров. С начала т.г. банк увеличил свою сеть на 7 - до 101 отделения.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 27,457 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,493 млрд грн, обязательства - 23,374 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,082 млрд грн.

«Альфа-Банк» в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличил чистую прибыль в 2,5 раза - до 30,892 млн грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».