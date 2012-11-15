У Лукашенко проблемы с выполнением госбюджета-2012

Минск. Выполнение государственного бюджета Беларуси в 2012 году осуществляется в довольно сложных условиях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович.

«По состоянию на 1 ноября нам удалось сохранить профицит бюджета января-сентября 2012 года и немножко прирасти. Так, профицит бюджета сектора госуправления, то есть консолидированного бюджета и бюджета Фонда соцзащиты, составил 7,5 трлн рублей, или 2,1% ВВП. Соответственно, консолидированный бюджет – 1,6% ВВП», – сообщил М.Ермолович.

Он отметил, что основными источниками наполнения республиканского бюджета являются НДС, который в реальном выражении за девять месяцев вырос только на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и налоговые поступления от внешнеэкономической деятельности, которые, наоборот, снизились на 3,8%.

«Это и заставляет на республиканском уровне проводить достаточно жесткую бюджетную политику, ограничивать не первоочередные расходы, концентрировать основной прирост доходов на выполнении социального блока расходов, на финансировании социальной защиты, на выплате увеличенной заработной платы в связи с политикой поэтапного роста доходов работников бюджетного сектора», – подчеркнул М.Ермолович.

По его словам, это серьезно влияет на сбалансированность республиканского бюджета.

«Тем не менее в этих условиях удавалось балансировать наши возможности и потребности в финансировании расходов. Мы намерены до конца года сохранить эту сбалансированность на республиканском уровне и рассчитываем, что местные бюджеты также сохранят свой профицит до конца года. Это дает основания прогнозировать выполнение бюджета сектора органов государственного управления по итогам текущего года как минимум на бездефицитной основе, возможно, с некоторым профицитом», – отметил М.Ермолович.

Справка УНИАН. Республиканский бюджет Беларуси на 2012 год был принят Палатой представителей 19 декабря 2011 года и одобрен Советом Республики 20 декабря 2011 года. На 2012 год формирование республиканского бюджета было произведено на бездефицитной основе в размере 92 771 972 225 тыс. белорусских рублей.