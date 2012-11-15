В четверг возможен откат пары EUR/USD на негативе из ЕС - Forex Club

Если данные по ВВП Германии, которые обнародуют в четверг, 15 ноября, будут негативными, то вероятны прорыв парой EUR/USD поддержки 1,27 и ее движение в район 1,2670, который откроет путь к 1,2620, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пара GBP/USD может оказаться под влиянием рыночных настроений (т.е. ожидается бегство из рискованных активов) и экономических отчетов из Великобритании. Показатель розничных продаж вполне может продемонстрировать падение, учитывая неблагоприятные данные с рынка труда и спад потребительской активности. Все это может надавить на пару и направить ее ниже отметки 1,5850 с целью 1,58.

Пара USD/JPY может продолжить укрепление в районе 80,50.