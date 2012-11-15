Госналогслужба упростила процедуру получения идентификационного номера

Государственная налоговая служба Украины разрешила выдавать карты налогоплательщиков (идентификационные номера) не только по месту проживания, но и в отделениях налоговой службы по месту получения доходов или по месту нахождения иного объекта налогообложения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ со ссылкой на ведомственный приказ, проходящий регистрацию в Министерстве юстиции.

Согласно сообщению, повторно получить идентификационный номер (в случае потери), внести изменения в Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов или получить выписку из него теперь тоже можно не только по месту проживания, но и в отделениях налоговой службы по месту получения доходов или по месту нахождения иного объекта налогообложения.

Как сказано в сообщении, срок получения идентификационного кода или внесения изменений в Реестр физических лиц–плательщиков налогов по месту прописки занимает до 5 дней. Аналогичная операция в налоговых центрах по месту работы или местонахождению иного объекта налогообложения займет до 10 дней. При этом ГНСУ намерена в дальнейшем сократить этот срок до 5 дней. Для этого, по информации налоговой, созданы все технические условия – установлено программное обеспечение, работает новый мощный сервер.

В пресс-службе ГНСУ также напомнили, что по желанию налогоплательщика налоговый орган может проставить в паспорт гражданина отметку с данными регистрационного номера учетной карты налогоплательщика.

Как сообщал УНИАН, президент Виктор Янукович поручил ГНСУ разработать программу либерализации государственной налоговой политики на 2013-2014 годы. В рамках выполнения поставленной задачи руководство Госналогслужбы определило основной целью своей деятельности смещение акцентов в работе с фискальной составляющей на сервисную.

По результатам социологического исследования, проведенного компанией Research & Branding Group по инициативе ГНСУ, иностранные инвесторы, работающие в Украине, продемонстрировали «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называют налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества. В октябре Украина заняла 137-ое место в проводимом Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией международном рейтинге Doing Business-2013, поднявшись сразу на 15 позиций.

Как ожидается, до конца года ГНСУ представит на рассмотрение общественности стратегию развития ведомства на ближайшие 5 лет.