НБУ продолжает избавляться от слабых валют - эксперт

Нацбанк продолжает продавать евро, британский фунт и швейцарский франк, которые на международном рынке Forex на фоне долгового кризиса в еврозоне и риска замедления американской экономики снижаются в цене, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их данным, объем продажи евро со стороны НБУ в октябре составил 535 млн евро, британского фунта – 95 млн фунтов, швейцарского франка – 669 млн франков. В то же время, чистое сальдо продаж доллара США составило 235 млн долларов. Неизменными остались вложения в австралийскую валюту – на уровне 2761,5 млн австралийских долларов.

«НБУ может продолжить продажу этих валют в случае необходимости проведения интервенций по поддержке гривни. Параллельно с этим регулятор будет стараться увеличить или хотя бы поддержать на текущем уровне вложения в австралийскую валюту и золото. Как только появятся признаки улучшения ситуации в экономике еврозоны и ускорения роста мировой экономики, то эти два актива значительно вырастут в цене», – считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Доля доллара США в ЗВР НБУ за октябрь, по оценкам Н.Ивченко, выросла с 45,98% до 46,33%, австралийской валюты – с 9,77% до 10,68%. Доля же швейцарского франка понизилась – с 7,81% до 5,95%.

Как сообщал УНИАН, за январь-октябрь т.г. резервы НБУ снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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