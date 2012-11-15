Дефицит внешнеторгового баланса Украины достиг 6,5 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2012 года составил 6,473 млрд долл. против также дефицита в размере 3,983 млрд долл. в январе-сентябре 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-сентября 2012 года составило 11,475 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5,002 млрд долл. против 9,589 млрд долл. и 5,606 млрд долл., соответственно, в январе-сентябре 2011 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в январе-сентябре 2012 г. вырос до 67,276 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 63,973 млрд долл.), причем импорт товаров составил 62,273 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 59,495 млрд долл.), импорт услуг – 5,003 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 4,478 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в январе-сентябре 2012 г. вырос до 60,803 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 59,991 млрд долл.). При этом экспорт товаров составил 50,799 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 49,907 млрд долл.), экспорт услуг – 10,004 млрд долл. (в январе-сентябре 2011 года – 10,084 млрд долл.).

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.

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