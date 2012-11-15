Нацбанк просит население информировать о фактах отказа банков продавать валюту

Национальный банк Украины просит население сообщать о фактах отказа банков проводить продажу валюты при ее наличии у финучреждения.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«В последнее время были зафиксированы факты безосновательного отказа некоторыми банковскими учреждениями в продаже иностранной валюты физическим лицам. Национальный банк Украины отслеживает соответствующие случаи нарушений и обращается к гражданам с просьбой сообщать о них по телефону или в территориальные управления НБУ», - говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что по результатам проверок к банкам - нарушителям норм действующего законодательства Украины, в которых будут выявлены факты безосновательного отказа в продаже валюты в случае ее наличия, НБУ будет применять жесткие меры воздействия - от штрафов до ограничения осуществления операций по отдельным пунктам генеральных лицензий.