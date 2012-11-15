Обама за повышение налогов для богатых - "они и так останутся состоятельными"

Состоятельные американцы должны платить больше налогов, чем сейчас, заявил президент США Барак Обама на своей первой пресс-конференции после переизбрания на выборах.

Во время общения с журналистами Обама подчеркнул, что при сокращении бюджетного дефицита "обычная математика не сработает". Он пояснил, что уменьшить дефицит и избежать грозящего экономике "фискального обрыва" не удастся просто за счет отказа от налоговых льгот для богатых.

Обама добавил, что не собирается продливать налоговые льготы (введенные в период президентства Джорджа Буша-младшего) для тех, кто в этом не нуждается, имея в виду 2% американцев с высокими доходами. "Умеренное повышение налогов богачам не повредит, они и так останутся достаточно состоятельными", - заявил Обама.

На пресс-конференции Обама также подтвердил свое намерение сохранить налоговые льготы для среднего класса и пересмотреть налоговую политику в целом. Президент США отметил, что хочет уделить особое внимание расходам на социальные программы, в том числе, Medicare и Social Security.

В следующем году США угрожает "фискальный обрыв", поскольку одновременно закончится действие налоговых льгот "эпохи Буша" и вступят в силу меры, направленные на сокращение госрасходов страны. Для того, чтобы избежать "обрыва", Обаме нужно добиться согласия парламента на очередное повышение потолка госдолга. На конференции президент США выразил уверенность, что Белому дому и Конгрессу удастся урегулировать этот вопрос до 1 января, передает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ.

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