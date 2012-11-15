Цена золота на спотовом рынке продолжила падение - Weltrade

Цена золота на спотовом рынке в четверг, 15 ноября, снижается в пределах 0,31%: фьючерсы на декабрь на бирже СОМЕХ торгуются на отметке 1723,0 долл./тр. унция, на апрель – на 1727,7 долл./тр. унция, сообщает компания Weltrade.

Как отмечают эксперты аналитического отдела компании Weltrade, золото на мировом рынке в четверг снижается, пытаясь выйти за пределы ценового диапазона 1721,33–1727,12 долл./тр. унция. Вышедшая сегодня статистика по розничным продажам Великобритании оказалась хуже прогноза, тем самым создав давление на котировки драгоценного металла. Так, розничные продажи за октябрь увеличились на 0,6% против ожиданий 1,7% и предыдущего значения 2,4%.

В то же время, ВВП еврозоны понизился до -0,1%, что несколько лучше ожиданий и предыдущего значения на уровне -0.2%, однако показатель демонстрирует снижение второй квартал подряд, сигнализируя о рецессии.