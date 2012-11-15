В Беларуси рассчитывают уложиться в 22% инфляции по итогам года

Минск. В Министерстве экономики Беларуси считают реальным уложиться в прогноз по инфляции на уровне не более 22% на конец года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил заместитель министра экономики Беларуси Александр Ярошенко на пресс-конференции в Минске.

«Если среднемесячный уровень цен сохранится, как был в октябре, то мы уложимся в прогноз 22%», – сказал А.Ярошенко.

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2012 года инфляция в Беларуси составила 18,1%, в октябре – 1,8%. В октябре наиболее существенно подорожали бензин, говядина, молоко, табачные изделия, алкоголь.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года белорусское правительство рассчитывает удержать инфляцию в пределах 19-22%, в 2013 году ее планируется снизить до 12%.

В 2011 году потребительские цены в Беларуси выросли на 108,7%. Резкий скачок инфляции в 2011 году был обусловлен почти трехкратной девальвацией белорусского рубля в условиях сохраняющейся высокой зависимости экономики страны от импорта.