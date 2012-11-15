Высокая стоимость финансовых ресурсов продолжит давить на доходность банков - эксперт

Высокая стоимость финансовых ресурсов будет продолжать давить на доходность украинской банковской системы в следующем году.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности председателя правления «Первого украинского международного банка» (ПУМБ, г. Киев) Сергей Черненко на пресс-конференции в Киеве в четверг.

«Основным фактором, который будет влиять на прибыль банка в текущем году и следующем, будет безусловно стоимость денег, которая очень сильно выросла в системе, которая с точки зрения маржи будет очень сильно давить на прибыльность в целом банковской системы», - сказал С.Черненко.

Он отметил, что в сложившейся ситуации банк будет делать акцент на повышение эффективности работы, искать способы оптимизации внутренних процессов, больше внимания уделять комиссионному доходу, который напрямую не связан с повышением стоимости денег.

С.Черненко не озвучил прогноз прибыли ПУМБа на текущий и следующий год, сказав следующее: «Ситуация достаточно динамично развивается. Но я могу вам сказать, что будем продолжать работать над тем, чтобы сохранять эффективность и рост нашей прибыли».

При этом он сообщил, что до конца текущего года кредитный портфель банка вероятно увеличится на 50 млн долл. (размер кредитного портфеля ПУМБ на 1 октября по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составлял 2,583 млрд долл.).

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 31,592 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 16,771 млрд грн, обязательства – 27,447 млрд грн, уставный капитал - 3,295 млрд грн, собственный капитал – 4,144 млрд грн.

ПУМБ в январе-сентябре 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года на 21% – до 194,710 млн грн.

В 2011 году, по сравнению с 2010 годом, ПУМБ увеличил чистую прибыль на 7% – до 268,155 млн грн.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций. Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат Ахметов.