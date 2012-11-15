Инфляция в еврозоне в октябре снизилась до 2,5%

Брюссель. В октябре 2012 года годовая инфляция (октябрь 2012 года к октябрю 2011 года) в странах - членах зоны евро снизилась по сравнению с сентябрем с 2,6% до 2,5%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также снизилась с 2,7% до 2,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Месячная инфляция в октябре составила в странах-членах зоны евро 0,2%, в ЕС-27 - 0,3%.

В октябре самый высокий уровень инфляции был отмечен в Венгрии (6,0%), Румынии (5,0%) и Эстонии (4,2%).

Самый низкий уровень инфляции в октябре зарегистрирован в Греции (0,9%), Швеции (1,2%) и Латвии (1,6%).

Справка УНИАН. В октябре 2011 года в странах зоны евро годовая инфляция составила 3,0%, в ЕС-27 – 3,4%.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.

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