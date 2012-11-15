Минфин объявил о проведении внепланового ОВГЗ-аукциона 15 ноября

Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг, 15 ноября, внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Согласно сообщению, к продаже, помимо стандартных 5- и 7-летних ОВГЗ, Минфин предложит 3-летние индексированные госбумаги.

Как сообщал УНИАН, на аукционе во вторник 13 ноября Минфин со второй попытки привлек от продажи ОВГЗ в госбюджет 402,668 млн грн.

Ранее Минфин опубликовал график ОВГЗ-аукционов на ноябрь, согласно которому планировалось проведение трех аукционов по продаже госбумаг.

Аукционы планировалось провести 6, 13 и 20 ноября. На аукционах 6 и 13 ноября Минфин планировал предложить инвесторам стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет. При этом на аукционе 20 ноября будут предложены 2-летние ОВГЗ, номинированные в инвалюте.

Справка УНИАН. По состоянию на 15 ноября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 191,182 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 100,205 млрд грн, в собственности банков - 75,619 млрд грн, нерезидентов - 6,087 млрд грн.