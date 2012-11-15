Credit Agricole не намерен уходить с украинского рынка

Французский Credit Agricole не намерен уходить с банковского рынка Украины и продолжит свое присутствие на нем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Креди Агриколь Банка» Филипп Гидез на VII ежегодной конференции Института Адама Смита «Украинский банковский форум».

«Мы намерены остаться в Украине, мы провели слияние (дочерних банков в Украине – УНИАН), и в будущем году будет увеличиваться наш портфель. Мы сейчас не собираемся уходить, мы не стремились за наращиванием доли на рынке потому, что именно это привело к сложностям, но намерены строить банк весьма рентабельный», - сказал Ф.Гидез.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года единственный акционер ПАО «КИБ Креди Агриколь» принял решение о прекращении ПАО «КИБ Креди Агриколь» путем присоединения к ПАО «Креди Агриколь Банк».

Справка УНИАН. «Индэкс-Банк», основанный в 1993 году, в марте 2011 года изменил название на «Креди Агриколь Банк».

Активы банка на 1 октября 2012 года составили 8,17 млрд грн, обязательства – 7,4 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 6,22 млрд грн, собственный капитал – 766,86 млн грн, уставный капитал - 1,05 млрд грн.

Чистая прибыль «Креди Агриколь Банк» в 2011 году составила 45,964 млн грн против 23,388 млн грн убытка в 2010 году.

Французский Credit Agricole на 1 октября 2012 года владел 99,9955% акций украинского банка.

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