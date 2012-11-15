Зона евро скатилась во вторую рецессию с 2009 года - Eurostat

Еврозона впала в рецессию в третьем квартале 2012 года, вторую с начала мирового финансового кризиса в 2009 году, сообщает Reuters со ссылкой на данные Eurostat.

ВВП зоны обращения евро снизился на 0,1 % в июле-сентябре. Во втором квартале экономика сократилась на 0,2%. "Два квартала снижения подряд подтвердили, что экономика еврозоны объемом 9,4 триллиона евро (12 трлн долл.) находится в рецессии. Экономики Италии и Испании сокращаются на протяжении года, в то время как Греция пребывает в депрессии", - говорится в сообщении агентства.

Германия и Франция - крупнейшие экономики Европы - не смогли спасти блок от повторной рецессии, даже учитывая, что обе страны сумели выйти в третьем квартале на рост ВВП на 0,2 %. Экономики таких стран, как Италия, Испания и Нидерланды сократились в июле-сентябре, а экономика крупного экспортера - Бельгии - стагнировала.

Единственным положительным моментом, по свидетельству Eurostat, стало то, что годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 2,5 процента в октябре с 2,6 процента в сентябре.

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