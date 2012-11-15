Ежемесячный аукцион по экспорту электроэнергии не состоялся

Ежемесячный аукцион, проводимый компанией «Укрэнерго», по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 по 31 декабря 2012 года, не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» планировала выставить 14 ноября на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 3,5 ГВт.

Доступ к 3,5 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по трем направлениям был разбит на 11 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

На торги был выставлен один лот мощностью 0,15 ГВт по доступу к пропускной способности межгосударственного сечения в направлении Молдовы.

Пропускная способность в направлении России была представлена семью лотами общим объемом 3,1 ГВт, а пропускная способность в направлении Беларуси представлена тремя лотами общим объемом 0,25 ГВт.

Экспортные сечения в направлении Польши, Словакии, Венгрии и Румынии на торгах не выставлялись, поскольку были выкуплены энергохолдингом ДТЭК на годовом аукционе.

Заявки принимались до 16:00 13 октября.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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