Белорусский премьер уверяет, что никаких потрясений на валютном рынке не будет

Минск. На валютном рынке Беларуси никаких потрясений не будет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня заявил журналистам премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

«В настоящее время ситуация на валютном рынке устойчивая, курсообразование устойчивое, золотовалютные резервы не тают, а прирастают», - сказал М. Мясникович.

Как сообщал УНИАН ранее, в Беларуси ажиотажный спрос на валюту продолжается с конца августа. За это время население и юрлица скупили более 1 млрд долл.

Справка УНИАН, золотовалютные резервы Беларуси сокращаются четвертый месяц подряд. В октябре было зафиксировано их снижение на 102,8 млн долл., в сентябре – на 15,2 млн долл., в августе – на 106,3 млн долл., в июле – на 82 млн долл.

Последним месяцем, когда в Беларуси отмечался рост резервов, был июнь нынешнего года. Тогда золотовалютные резервы выросли на 291 млн долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси рассчитывают уложиться в 22% инфляции по итогам года