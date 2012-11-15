Введении налога на продажу валюты требует обсуждения — НБУ

Введение налога на продажу валюты — это отдельная норма, вырванная из контекста «конструкции», и для ее обсуждения необходимо презентовать всю программу. Об этом заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова на пресс-конференции в четверг.

Как сообщали СМИ, власти рассматривают возможное введение 15%-ного налога на продажу иностранной валюты и 1%-ного отчисления в Пенсионный фонд Украины.

«Мнения разделились. Вопрос дискуссионный. Возможно, имеет смысл дать возможность высказаться банкам, высказаться рынку. По крайней мере... эта норма готова для обсуждения, ее нужно обсуждать», - сказала Е.Щербакова о своем мнении по поводу публикаций в СМИ на данную тематику.

Как сообщалось, сбор с безналичных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера для поддержки Пенсионного фонда. Сбор был отменен в 2011 году.