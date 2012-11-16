Спор МВФ и Евросоюза по греческому долгу обострился

Спор между Международным валютным фондом и Евросоюзом по греческому долгу обострился - кредиторы не могут договориться о сроках достижения целевых показателей по госдолгу.

Представитель МВФ Уильям Мюррей заявил в четверг, 15 ноября, что Фонд настаивает на сокращении уровня долга Греции до 120% ВВП к 2020 году, чтобы Афины могли поддерживать уровень долга, и не согласится на продление этих сроков на два года, до 2022 года, передает РИА "Новости".

Мюррей сказал, что МВФ сделал все, что необходимо в рамках своей компетенции, уже продлил сроки погашения и снизил процентные ставки по некоторым кредитам Греции, и не может сделать еще что-либо. "Греция считается богатой страной и не имеет права на льготное кредитование", - сказал Мюррей.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Франции Жан-Марк на совместной пресс-конференции в Берлине предложили "тройке" кредиторов срочно представить окончательный доклад по ситуации в Греции, чтобы решить вопрос о дальнейшем ее финансировании. При этом Меркель вновь заявила, что правительство ФРГ по-прежнему отвергает возможность нового сокращения греческого долга. Французский премьер заявил, что Париж и Берлин выступают за немедленное решение вопроса о кредите и считают крайне важным сохранить Грецию в еврозоне.

На этой неделе на пресс-конференции после совещания в Брюсселе глава Еврогруппы (министров финансов еврозоны) Жан-Клод Юнкер и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард публично заявили о разногласиях относительно долговременной стратегии снижения дефицита и долга Греции. Премьер-министр Греции Антонис Самарас призвал кредиторов договориться между собой, чтобы Греция без промедления получила очередной транш в 31,5 миллиарда евро и не допустила дефолта. Ожидается, что решение будет принято 20 ноября.

Как сообщал УНИАН, однопалатный парламент Греции принял в ночь на четверг, 8 ноября, среднесрочную бюджетную программу на 2013-2016 гг., которая предусматривает сокращение расходов на 13,5 миллиарда евро в обмен на очередной 31,5-миллиардный транш кредитов ЕС и МВФ.