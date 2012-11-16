На торгах в пятницу пара EUR/USD "зависнет" у отметки 1,28 - Forex Club

На валютных торгах в пятницу, 16 ноября, пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1,2770 с ближайшей целью 1,28, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, учитывая отсутствие ключевых релизов и каких-либо встреч в пятницу, на валютном рынке возможна коррекция в преддверии выходных и в ожидании событий следующей недели. Активные комментарии официальных лиц говорят о том, что работа над «греческим делом» ведется, а это значит, что от следующей недели многие будут ждать разрешения части проблем.

GBP/USD пока в сложной ситуации, учитывая череду слабых отчетов по рынку труда и потребительским расходам, которые могут привести ВВП в 4 квартале к отрицательным показателям. Ведутся разговоры о том, что Moody’s будет пересматривать наивысший рейтинг страны в связи с туманными перспективами развития экономики. Таким образом, пара может попытаться пройти отметку 1,5830 даже на вялом пятничном рынке с целью 1,58.