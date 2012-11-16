Доллар на открытии межбанка в пятницу продолжил снижаться

В пятницу, 16 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,2370/8,2470 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2596/0,2600, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5055/10,5195. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2753/55 (четверг - 1,2742/44).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.