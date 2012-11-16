Средневзвешенный курс на межбанке в четверг составил 8,1409 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 15 ноября, снизился до 8,1409 грн/долл. по сравнению с 8,1398 за предыдущий банковский день.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,785 млрд долл. (в эквиваленте), что на 79,1 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 1,448 млрд долл.

Как сообщалось, в четверг, 15 ноября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,2550/8,2750, к 12:00 цены снизились 8,2450/8,2520. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,2400/8,2470 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2606/11, к 12:00 цены понизились 0,2603/08. К закрытию цены достигли уровня 0,2601/05. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31.6725 (+0.0477).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2720/1,2770. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5490, к 12:00 цены ушли вниз 10,5225/10,5375. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5080/10,5210.