Доллар на межбанке упал ниже 8,20 грн

В пятницу, 16 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2370/8,2470, к 12:00 цены упали 8,1900/8,1970 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2596/0,2600, к 12:00 цены снизились 0,2578/82. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 31,7390 (+0,0665).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2753/55, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5055/10,5195, к 12:00 цены ушли вниз 10,4200/10,4325.