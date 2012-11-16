Розничный товарооборот предприятий в январе-октябре вырос до 329,27 млрд грн

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-октябре 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 13,9% по сравнению с январем-октябрем 2011 года и составил 329,27 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым – на 24,2% – до 14,17 млрд грн, в Севастополе – на 24,7% – до 4,31 млрд грн, в Луганской области – на 20,9% – до 11,627 млрд грн, в Донецкой и Запорожской областях – на 17,6% – до 30,221 млрд грн и 12,874 млрд грн, соответственно.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-октябре 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,1% по сравнению с январем-октябрем 2010 года.