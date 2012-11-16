УКБС считает, что админмеры Нацбанка усилят тенизацию валютного рынка

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) обеспокоена использованием Национальным банком Украины административных мер на валютном рынке и считает, что они могут усилить его тенизацию.

Об этом говорится в сообщении УКБС.

В частности, в ассоциации обеспокоены давлением на банковские учреждения со стороны НБУ, который угрожает штрафными санкциями и ограничением осуществления операций по отдельным пунктам генеральных лицензий в случае безосновательного отказа в продаже валюты при ее наличии.

Ассоциация отмечает, что банки продают валюту, которая поступает в кассу, в объеме, эквивалентном ее покупке. Имеющиеся в банке средства используются прежде всего для обеспечения клиентов необходимой валютой для погашения валютных кредитов, а также выполнения обязательств перед вкладчиками по валютным депозитам.

«Поэтому нецелесообразно рассматривать банки как основной фактор формирования спроса на валюту. Проблема заключается в другом – в сохранении высоких девальвационных рисков населения и низком доверии к национальной денежной единице, о чем свидетельствуют следующие данные. Так, на конец сентября 2012 г. валютные депозиты населения в общем объеме депозитов составляли почти 50%. При этом темп прироста долларовых депозитов почти вдвое превысил прирост гривневых», - указывается в сообщении.

В УКБС считают, что стабильность курса должна обеспечиваться не карательными административными функциями, а взвешенной валютной политикой и состоянием внешнеэкономических операций страны.

В ассоциации напомнили, что, согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», главной функцией НБУ является обеспечение стабильности национальной денежной единицы Украины, что является одной из основных составляющих повышения к ней доверия населения.

Поэтому в УКБС считают, что безосновательно обвинять банки в ухудшении ситуации на валютном рынке в условиях, когда имеются объективные причины дополнительного давления на курс национальной денежной единицы.

«Использование подобных административных мер только ухудшит ситуацию, подталкивая девальвацию гривни, активизируя спекулятивные процессы на «черном» рынке валюты и повышая недоверие со стороны вкладчиков, валюту которым банки будут вынуждены продавать под страхом штрафных санкций и ограничений деятельности», - отмечает генеральный директор ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» Галина Олифер.

Напомним, Нацбанк призвал население сообщать о фактах отказа банков продавать валюту при ее наличии у финучреждения.

НБУ отметил, что по результатам проверок к банкам – нарушителям норм действующего законодательства Украины, в которых будут выявлены факты безосновательного отказа в продаже валюты в случае ее наличия, НБУ будет применять жесткие меры воздействия – от штрафов до ограничения осуществления операций по отдельным пунктам генеральных лицензий.

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