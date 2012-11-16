НБУ изучает идею введения налога на продажу валюты

Национальный банк Украины изучает идею введения налога на продажу валюты, хотя и признает, что такая норма является очень дискуссионной.

Об этом 15 ноября заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Елена Щербакова на пресс-конференции.

«Мнения разделились. Вопрос дискуссионный. Возможно, имеет смысл дать возможность высказаться банкам, высказаться рынку. По крайней мере... эта норма готова для обсуждения, ее нужно обсуждать», - сказала Е.Щербакова, комментируя появившуюся информацию о возможном введении 15% налога на продажу иностранной валюты и 1% отчисления в Пенсионный фонд Украины.

Вместе с тем, Щербакова уточнила, что данная информация вырвана из контекста «конструкции», и для ее обсуждения необходимо презентовать всю программу.

В то же время директор департамента заявила, что никакой официальной информации Нацбанк по этому поводу не давал.

Кроме того, Щербакова высказала свою точку зрения по поводу данной проблемы, дав понять, что власти могут рассматривать разные рода нестандарные решения для стабилизапции экономической ситуации.

Как сообщал УНИАН, в начале октября, до выборов в Верховною Раду, вице-премьер Сергей Тигипко заявил, что Кабмин не готов поддержать инициативу Государственной налоговой службы о введении 3% сбора в Пенсионный фонд с иностранной валюты в отношении безналичной валюты в рамках торгового оборота.

«В свое время мы отменили сбор при покупке валюты, и этот шаг был правильным. Сегодня необходимо думать о дальнейших стимулирующих мерах и решениях. Пока введение (3% сбора – ред.) не планируется. Кабмин такое решение не рассматривал», - сказал С.Тигипко.

В сентябре заместитель председателя Госналогслужбы Андрей Игнатов называл введение в Украине 3% пенсионного сбора с безналичных валютных операций в числе новых налоговых инициатив, которые проходят общественное обсуждение.

Сбор с безналичных и наличных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. Через несколько лет сбор в Пенсионный фонд с покупки-продажи валюты физлицами был отменен. Однако сбор с безналичных валютных операций просуществовал до 2011 года. Правда, менялись только ставки отчислений. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%.