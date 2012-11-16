Курс гривни в 2013 году вырастет до 8,3 грн за доллар – эксперт

Курс гривни по отношению к доллару США вырастет до показателя 8,3 грн за доллар в следующем году, о чем подтверждают прогнозные расчеты МВФ. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист Виктор Лисицкий.

«В 2012 году средневзвешенный курс гривни, по прогнозу МВФ, составит 8,03 за доллар, а в 2013 г. – 8,3 грн за доллар. Так, вероятно, и будет», – сказал В.Лисицкий.

По его словам, объективных предпосылок даже для нынешнего колебания гривни – нет, и Нацбанку следовало бы проверить, кто пытается нажиться на курсовой нестабильности, насаждаемой искусственно.

«Причин для резкого падения (гривни - УНИАН) нет. Формально, курс широкого пользователя отошел от курса Нацбанка давно, но всего на 2%. А то, что качнули сейчас – не что иное, как попытка заработать на неосведомленности граждан», - уверен В.Лисицкий. По его мнению, Нацбанку следовало бы вычислить, кто раскачивает курс, проявить хладнокровие и предупредить банки, чтобы те не баловались. Уже потом можно будет разобраться с теми, кто пытался заработать на дестабилизации ситуации в стране», - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что заявленный переход на плавающий курс гривни – полезная и правильная практика, хотя и негативно воспринимается в обществе. «И тут был бы неплох опыт той же Польши, когда устанавливались пограничные показатели, и это давало возможность прогнозировать ситуацию. Если сказать сейчас: завтра гривня уйдет в свободное плавание, то, понятно, начнется ажиотаж. Поэтому лучше всего выстроить некоторые линии показателей, которые будут достигаться поэтапно», - сказал В.Лисицкий.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 16 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2370/8,2470, к 12:00 цены упали до 8,1900/8,1970 грн/долл с 7,99/долл.

При этом Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) заявила, что нецелесообразно рассматривать банки как основной фактор формирования спроса на валюту, а, кроме того, безосновательно обвинять банки в ухудшении ситуации на валютном рынке в условиях, когда имеются объективные причины дополнительного давления на курс национальной денежной единицы. По мнению представителей УКБС, согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», главной функцией НБУ является обеспечение стабильности национальной денежной единицы Украины, что является одной из основных составляющих повышения к ней доверия населения.