Евросоюз готов дать Украине денег на админреформу и обустройство границ

Брюссель. Европейский Союз готов оказать Украине финансовую и техническую помощь в ряде сфер.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня украинским журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров после завершения 14-го заседания Комитета сотрудничества Украина - ЕС.

“Мы приблизились к тому, чтобы в некоторых направлениях привлечь финансовую техническую помощь, и, в частности, это касается таких сфер, как обустройство границ, развитие трансграничного сотрудничества, осуществление административной реформы”, - сказал он.

Заместитель министра не уточнил возможные суммы финансовой помощи.

Вместе с тем, как стало известно УНИАН от европейского дипломата, приближенного к переговорам, речь может идти о предоставлении 16 млн евро технической помощи на улучшение управления границами в Украине, 20 млн евро – на осуществление реформы санитарной и фитосанитарной службы.

Финансовая техническая помощь оказывается Евросоюзом третьим странам на безвозвратной основе.