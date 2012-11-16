Прибыль банковской системы в октябре составила 1 млрд грн, с начала года - 3,8 млрд грн

Прибыль банковской системы в октябре 2012 г. составила 1 млрд грн, с начала года - 3,798 млрд грн (за 10 месяцев 2011 года убыток системы составил 5,2 млрд грн). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Доходы банков в январе-октябре т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличились на 8% - до 124,424 млрд грн, в том числе процентный доход составил 97,627 млрд грн, комиссионный доход — 17,444 млрд грн.

Расходы выросли на 0,2% и составили 120,626 млрд грн, в т.ч. процентные расходы — 55,837 млрд грн, общие административные расходы — 29,768 млрд грн, отчисления в резервы — 21,011 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, убыток банков в сентябре 2012 года составил 119 млн грн, при том что два предыдущих месяца были прибыльными (август — 653 млн грн, июль - 683 млн грн).

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.