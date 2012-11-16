Эксперт: дефицит внешней торговли по итогам года может достичь 16 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами по результатам текущего года может достичь 16 млрд долл. Об этом УНИАН сообщила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

"Хотя неэнергетический импорт продолжит снижаться, существенного улучшения внешнеторгового сальдо в ближайшие месяцы мы не ожидаем", - отметила она.

По словам эксперта, в сентябре продолжилось снижение экспорта стали, хотя темпы падения замедлились до -11% г/г с -16% в августе. Как отметила Е.Белан, падение объемов экспорта отмечалось и по другим ключевым группам товаров, включая машиностроение, химию, и нефтепереработку, но было частично компенсировано ростом экспорта зерна и подсолнечного масла. Со стороны импорта, по словам эксперта, позитивным сигналом стало сокращение импорта неэнергетических товаров. По мнению Е.Белан, это произошло благодаря снижению импортных поставок продукции машиностроения и химической промышленности, однако импорт потребительских товаров рос высокими темпами на фоне высокого внутреннего потребительского спроса.

Эксперт также отметила, что внешняя конъюнктура остается неблагоприятной. "Меры стимулирования в ключевых экономиках пока не способствовали восстановлению мирового спроса на сырьевые товары, в частности, на сталь", - отметила Е.Белан. Хотя неэнергетический импорт продолжит снижаться, существенного улучшения внешнеторгового сальдо в ближайшие месяцы мы не ожидаем. По нашим оценкам, дефицит внешней торговли товарами по результатам этого года может достичь 16 млрд дол. США

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-сентября 2012 года составило 11,475 млрд долл. Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл.