Путин верит, что сложности в зоне евро будут преодолены

Москва. Президент России Владимир Путин уверен, что сложности в зоне евро будут преодолены, но «сначала систему надо отреставрировать».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в пятницу на совместной пресс-конференции в Москве с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Мы не подвергаем никакому сомнению жизнеспособность Европейского Союза и европейской валюты. Иначе бы не держали 40% наших золотовалютных резервов, а они по объему третьи в мире, в евро. Уверены, что сложности будут преодолены», - сказал В.Путин.

Он отметил, что поддерживает позицию А.Меркель относительно путей разрешения всех сложных проблем, которые в Европе возникают.

В.Путин сказал, что Россия не собирается вмешиваться в этот процесс, однако высказал мнение, что "сначала систему надо отреставрировать, а потом закачивать в нее бензин или деньги, как в данном случае».

Президент РФ уверен, что фундаментальные основы европейской экономики и европейской интеграции возобладают и помогут справиться с текущими сложностями.

В свою очередь А.Меркель отметила, что ЕС переживает сложный период, но это подстегивает его членов к его дальнейшему укреплению.

По ее словам, из каждого кризиса произрастают новые возможности и шансы.

При этом А.Меркель подчеркнула, что евро за последние 2,5 года показал себя как очень стабильная валюта.