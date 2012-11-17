МИД: Украина выполнила все требования для получения финансовой помощи ЕС

Брюссель. Украина выполнила все технические критерии для получения макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам после завершения 14-го заседания Комитета сотрудничества Украина-ЕС сообщил заместитель министра иностранных дел Андрей Олефиров.

“Комитет констатировал, что Украина выполнила все технические критерии”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня 2010 года Совет министров ЕС принял решение о предоставлении Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Деньги планировалось предоставить в виде кредита на 15 лет.

Кроме того, этим решением предусматривалось предоставление Украине еще 110 млн евро помощи из выделенных в 2002 году, но не использованных 200 млн евро.

Вместе с тем, до последнего времени предоставление такой помощи было заморожено из-за не выполнения Украиной ряда технических критериев, а также отсутствия решения в ЕС относительно выполнения Украиной так называемого Женвальского критерия в части функционирования демократических институтов, уважения прав человека и верховенства права.

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