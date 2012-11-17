Налоговая хочет, чтобы все украинцы декларировали доходы
Государственная налоговая служба Украины технически готова принимать налоговые декларации от всех украинцев, однако необходимо решить проблему мотивации граждан, показав им выгоды добровольной уплаты налогов.
Об этом в комментарии для ZN.UA сообщил председатель Государственной налоговой службы Александр Клименко.
По его словам, всеобщее декларирование доходов является очень важным элементом и стимулом легализации не только зарплат, но и предпринимательской деятельности в целом. Кроме того, всеобщее декларирование, в случае его правильной реализации, может стать эффективным методом борьбы с коррупцией и нелегальными доходами.
«С технологической точки зрения, налоговая служба потенциально готова к обработке и качественному анализу соответствующей информации. На сегодняшний день мы уже имеем мощнейшие информационно-технологические возможности, отработали процесс электронного декларирования с юридическими лицами, создали на базе нашей службы общенациональную сеть сервисных центров, отвечающую лучшим мировым стандартам и готовую к работе с населением на надлежащем уровне. Сейчас перед нами стоит задача отработать соответствующие процедуры таким образом, чтобы сам процесс декларирования был удобным и занимал минимум времени у граждан», - сообщил А.Клименко.
При этом он отметил, что «вместе с технологиями нужно обязательно предусмотреть и мотивационную часть - показывать доходы, добровольно платить налоги для граждан должно быть выгодно». «Речь идет об обеспечении выполнения принципа социальной справедливости. Граждане должны быть уверены в том, что и показывать реальные доходы, и декларировать имущество будут все налогоплательщики, в частности госчиновники и состоятельные украинцы. Как один из вариантов, мы рассматриваем возможность добровольной официальной легализации капиталов, чтобы подвести нулевую черту, создать отправную точку для дальнейших детенизационных процессов», - отметил он.
О.Клименко также информировал, что налоговая в ходе подготовки своих предложений досконально изучила мировой опыт, а также привлекла к работе над этим вопросом одну из ведущих мировых аудиторских компаний и ее международных экспертов-консультантов в налоговой сфере.
Глава ГПС заверил, что всеобщее декларирование будет вводиться без спешки и аврала - столь масштабную реформу лучше внедрять поэтапно, на протяжении нескольких лет.
Он также пообещал, что все законодательные инициативы налоговой на эту тему будут обязательно выноситься на широкомасштабное публичное обсуждение и экспертный анализ.