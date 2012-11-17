Moody’s может понизить кредитный рейтинг Кипра

Агентство Moody's отправило рейтинг Кипра на пересмотр с перспективой понижения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Решение о пересмотре суверенного кредитного рейтинга Кипра агентство объяснило медленным ходом переговоров властей этой страны с международными кредиторами. Кроме того, отмечается в распространенном Moody's заявлении, существуют опасения, что дефицит бюджета Кипра значительно превысит прогнозы.

В начале октября 2012 года Moody's уже понижало рейтинг Кипра сразу на три ступени с "Ba3" до "B3" с негативным прогнозом. Тогда агентство пояснило, что причиной такого решения стали проблемы в банковском секторе страны, вызванные ухудшением экономической ситуации на Кипре и в Греции.

Кипр летом 2012 года начал предварительный этап переговоров с "тройкой" международных кредиторов - Еврокомисией, ЕЦБ и МВФ. Однако ни о каких соглашениях, достигнутых в результате этих переговоров, пока не сообщалось.

Летом 2012 года также сообщалось, что Кипр обратился за финансовой помощью к России. В начале сентября кипрские СМИ сообщали, что РФ якобы дала согласие на предоставление кредита в пять миллиардов евро. Однако ни Кипр, ни Россия эту информацию официально не подтвердили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

S&P понизило рейтинг Кипра сразу на три ступени, не исключив дальнейшего падения