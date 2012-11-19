В Украине рост стоимости доллара на текущей неделе сведется к нулю - Forex Club

Рост стоимости доллара в Украине на текущей неделе может замедлиться, а по итогам недели результат может быть равен текущему уровню, так как спрос на валюту со стороны населения в ноябре начнет постепенно снижаться, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, учитывая тот факт, что регулятор уверенно проводит интервенции и не допускает чрезмерной девальвации гривны, спекулятивный настрой участников рынка может снизиться. Средний курс продажи наличного доллара на неделе, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, будет находиться в диапазоне 8,26–8,27 грн.

Динамика евро на текущей неделе будет определяться макроэкономическими данными из США и еврозоны. Так, из американской статистики стоит обратить внимание на данные о продажах на вторичном рынке жилья, данные по количеству выданных разрешений на строительство и о начатых строительствах за октябрь. Из новостей еврозоны интересной будет публикация индекса потребительского доверия еврозоны и индекс делового оптимизма Германии от института IFO за ноябрь. Уровнем поддержки для европейской валюты, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, станет 1,2550, уровнем сопротивления - 1,2850. Средний курс продажи наличного евро в Украине в этом случае будет находиться в границах 10,53 – 10,78 грн.

Прогнозный диапазон колебания среднего курса продажи наличного рубля в Украине на предстоящей неделе – 0,257–0,262 грн.