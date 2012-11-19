Налоговая вводит систему автоматической отчетности для собственников кассовых аппаратов

Государственная налоговая служба Украины с нового года вводит систему автоматической отчетности для предпринимателей, работающих с кассовыми аппаратами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы.

Как сказано в сообщении, особенность новой системы заключается в том, что копии расчетных документов и фискальных отчетных чеков, которые формируют контрольную ленту регистрации расчетных операций, будут в автоматическом режиме раз в сутки отсылаться на сервер обработки информации Госналогслужбы.

Как утверждают в Госналогслужбе, такое нововведение избавит субъектов предпринимательства от необходимости закупать и хранить в течение трех лет сотни килограмм контрольной ленты. К тому же, автоматическая передача данных существенно упрощает процесс отчетности как таковой.

Вместе с тем, как говорится в сообщении, электронная отчетность дает возможность дистанционного контроля за предпринимателями, ведущими расчеты в наличной форме, а значит, количество проверок может быть сокращено.

В Госналогслужбе также обратили внимание, что на данный момент такие проверки являются по большей части крайней мерой влияния на недобросовестных предпринимателей и осуществляются, преимущественно, по заявлениям граждан или по информации государственных органов о возможных нарушениях со стороны предпринимателей.

В 2012 году Госналогслужба сократила количество проверок собственников кассовых аппаратов вдвое. За 10 месяцев 2012 года Госналогслужба провела 22 тыс. таких проверок, из которых количество проверок малого бизнеса составило только 2,7 тыс.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины до конца года представит на рассмотрение общественности стратегию развития ведомства на ближайшие 5 лет. Основной целью стратегии станет смещение акцентов в работе службы - от фискальной составляющей к сервисной. Примечательно, что иностранные инвесторы, работающие в Украине, уже сейчас демонстрируют «осторожный оптимизм» в отношении инвестиционного климата Украины и больше не называют налоговую систему в числе основных барьеров на пути улучшения условий сотрудничества.

Госналогслужба в течение января-октября 2012 г. перечислила в сводный бюджет 234,5 млрд грн платежей, что на 21 млрд грн больше, чем в прошлом году. Бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнена на 100,3%. Кроме того, с начала года ГНСУ увеличила сборы по налогу на прибыль на 11,6% - до 42,6 млрд грн. По итогам года Госналогслужба ожидает роста платежей на 5-6% по сравнению с 2011 годом.