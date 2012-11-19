Торги на межбанке в понедельник открылись котировками 8,1950/8,2200 грн/долл.

В понедельник, 19 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1950/8,2200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2588/0,2593, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4535/10,4790. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,2772/74 (пятница - 1,2753/55).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

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