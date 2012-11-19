НБУ сократил сроки возврата валютной выручки с 180 до 90 дней

Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок возврата валютной выручки с 180 до 90 дней.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №475 от 16 ноября 2012 года (регистрация в Минюсте 16 ноября 2012 г.).

“Установить, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные ст. 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», должны осуществляться в срок, который не превышает 90 дней”, - говорится в документе, который вступает в силу с 19 ноября т.г.

Постановлением также определено, что требование обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, и в российских рублях.

Размер поступлений в иностранной валюте, подлежащих обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному банку Украины, будет устанавливаться отдельным распорядительным документом регулятора.

НБУ определил, что обязательная продажа поступлений в иностранной валюте должна осуществляться без поручения клиента, не позднее чем на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 16 ноября т.г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ предоставляется право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.

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