Валютные переводы физлицам на 150 тыс. грн и более будут конвертировать в гривню

Национальный банк Украины обязал конвертировать в гривню валютные переводы в пользу физических лиц на сумму 150 тыс. грн (в эквиваленте) и более.

Об этом говорится в постановлении НБУ №476 от 16 ноября, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №212 от 17 ноября.

«Установить сроком на шесть месяцев требование об обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений из-за рубежа в иностранной валюте в пользу физических лиц (резидентов и нерезидентов) на сумму, которая равна или превышает в эквиваленте 150 тыс. грн в месяц», - говорится в постановлении.

При этом в документе отмечается, что данное требование касается и поступлений в российских рублях.

Указывается также, что «выплата перевода, который поступил в иностранной валюте из-за рубежа в пользу физического лица на сумму, которая равна или превышает в эквиваленте 150 тыс. грн в месяц, осуществляется в гривнях и зачисляется на текущий счет получателя перевода».

Постановление вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.

Кроме того, Национальный банк Украины сократил срок возврата валютной выручки с 180 до 90 дней.

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №475 от 16 ноября 2012 года (регистрация в Минюсте 16 ноября 2012 г.).

“Установить, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные ст. 1 и 2 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», должны осуществляться в срок, который не превышает 90 дней”, - говорится в документе, который вступает в силу с 19 ноября т.г.

Постановлением также определено, что требование обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, и в российских рублях.

Размер поступлений в иностранной валюте, подлежащих обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному банку Украины, будет устанавливаться отдельным распорядительным документом регулятора.

НБУ определил, что обязательная продажа поступлений в иностранной валюте должна осуществляться без поручения клиента, не позднее чем на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 16 ноября т.г. подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок».

В законе за Нацбанком закрепляется право временно (сроком до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) норму относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

Кроме того, НБУ предоставляется право временно изменять сроки расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов действия на денежно-кредитный рынок» 6 ноября.